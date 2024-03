La Nato a trentadue ha gli obiettivi più chiari

Duecento anni di neutralità sono ormai alle nostre spalle, ha detto il premier svedese, Ulf Kristersson, accogliendo festoso e sollevato il voto parlamentare e la firma presidenziale dell’Ungheria che sanciscono formalmente l’allargamento della Nato a 32 paesi. “E’ un passo decisivo che prenderemo molto sul serio – ha detto Kristersson – ma è anche un passo naturale”, ha aggiunto, utilizzando una parola perfetta: con una minaccia come la Russia, non possiamo che cambiare e trasformarci per rendere efficace una difesa che non è soltanto necessaria, ma è naturale: è la prevalenza della legge del più forte a non essere nella natura di questo occidente alleato militarmente. La Svezia è il 32esimo paese a entrare nella Nato, la sua integrazione era già un fatto, mancavano i riottosi ungheresi – che quest’anno festeggiano il venticinquesimo compleanno dal loro ingresso nella Nato, con i loro musi lunghi – e sono iniziate le esercitazioni a nord della Norvegia che si tengono ogni due anni e che prima si chiamavano “Cold Response”, ma da adesso sono state rinominate “Nordic Response”: ci sono oltre ai norvegesi quattromila soldati finlandesi (la Finlandia è entrata nell’aprile dello scorso anno) e quattromilacinquecento soldati svedesi. Le esercitazioni vanno avanti fino al 15 marzo, arriveranno contingenti anche da altri paesi (compresa l’Italia), sono partecipatissime perché l’aggressione russa in Ucraina è stata ed è la più pericolosa dalla Seconda guerra mondiale. In questo 2024 elettorale in cui i fondi a Kyiv arrivano con più difficoltà – ma l’esercito e l’intelligence militare di Kyiv stanno ottenendo successi mai abbastanza raccontati sul mare e nel cielo – il compimento dell’allargamento della Nato potrebbe essere una delle rare buone notizie, ed è anche per questo che non si deve ricadere nel tranello della “provocazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE