Si fa presto a dire difesa europea

Per favore non chiedete all’Ucraina quando finirà la guerra, chiedete a voi stessi perché Putin è ancora in grado di continuarla”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, concludendo il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, e la risposta a questa domanda, che è nota, ha ghiacciato i tantissimi leader che lo stavano ascoltando. L’European Council on Foreign relations ha pubblicato uno studio sulla guerra contro l’Ucraina e le elezioni europee che riassume, con i dati, i toni mesti di molte conversazioni e incontri a Monaco. Viene rilevata la contraddizione al fondo dell’opinione pubblica del nostro continente: gli europei sono pessimisti sulle possibilità che l’Ucraina possa vincere la guerra, ma allo stesso tempo non sono dell’umore di un appeasement nei confronti di Vladimir Putin, ancor meno dopo che è morto Alexei Navalny in un penitenziario russo. I greci e gli italiani sono i più propensi a dire che l’Ucraina e la Russia devono raggiungere un compromesso, che significa fare concessioni a Putin, mentre il 31 per cento degli ungheresi, il dato più alto, dice che la Russia vincerà la guerra. Se gli svedesi sono i più convinti del fatto che l’Ucraina debba riprendersi tutti i suoi territori (seguiti da portoghesi e polacchi), ungheresi, greci e italiani dicono che Kyiv va convinta a negoziare con Mosca. Poi c’è il fattore Trump: in generale, nessuno si augura il ritorno dell’ex presidente, ma allo stesso tempo – scrivono gli autori dello studio – “gli europei non si sentono particolarmente eroici” e pensano che se gli americani rivedranno il loro sostegno all’Ucraina, anche gli europei dovranno adattarsi. Questo dato cozza con la volontà dei leader europei che invece, di fronte alle minacce di Trump contro la Nato e al suo diktat antiucraino al Congresso, hanno deciso di investire sulla propria difesa, così come hanno aumentato già negli scorsi anni il loro contributo alla Nato. Le decisioni europee, per quanto rallentate, sono andate in una direzione univoca nei confronti dell’Ucraina: sono stati aperti i negoziati di adesione all’Ue, sono stati stanziati i soldi per la ricostruzione, il sostegno a lungo termine non è stato messo in discussione. Poi però c’è un fronte militare da difendere e non soltanto bisogna mettere l’Ucraina nelle condizioni di farlo, ma l’Europa deve dotarsi di un’industria e di una strategia che permettano di combattere una guerra contro una minaccia che è globale: Vladimir Putin. Gli esperti dell’European Council on Foreign Relations suggeriscono di riorganizzare il dibattito attorno al concetto di “pace durevole”, che è quello che funziona di più anche nelle urne in vista delle elezioni di giugno. I leader europei ridisegnano l’assetto della difesa europea, ma con visioni non sempre combacianti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE