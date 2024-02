La campagna dei Verdi con lo spettro del Green deal

Sono nata nel giorno dell’Europa, il 9 maggio, e combatterò per questo continente fino alla mia morte, dice Terry Reintke nel suo video in cui si presenta: 36 anni, tedesca, al Parlamento europeo dal 2014, è la metà femminile del ticket elettorale dei Verdi europei. La metà maschile è Bas Eickhout, 47 anni, olandese, arrivato a Strasburgo nel 2019 assieme all’onda verde che ha permesso ai Verdi europei di conquistare 72 seggi, diventare la quarta forza nel Parlamento europeo, avere un ruolo centrale nei calcoli della coalizione Ursula e anche nel cuore della presidente della Commissione. Reintke e Eickhout sono stati nominati al congresso dei Verdi europei a Lione, nel fine settimana, e hanno rilasciato dichiarazioni incoraggianti, con i loro migliori sorrisi, ma i sondaggi dicono che il 2019 sarà ricordato come l’anno dell’exploit irripetibile. Basta guardare le piazze europee per capire il perché: allora c’era Greta Thunberg, oggi ci sono i trattori. Allora c’erano i Fridays for future, i cartelli verdi e blu con su il mondo da salvare, la lotta generazionale dei ragazzi contro i loro genitori e nonni vissuti senza sensibilità ambientale, la carta d’identità ecologica con la propria impronta a testimoniare quanto ognuno di noi sia causa di inquinamento, e poi le borracce, la carta riciclata, i tutorial per separare l’immondizia, le biciclette, l’energia solare. Oggi ci sono i trattori, le balle di fieno, le mucche-icona, le storie dei sacrifici della vita agricola, in balia del tempo, delle stagioni, senza possibilità di distrazioni, con remunerazioni basse, le normative europee a schiacciare ogni possibilità di iniziative e di guadagno, e la concorrenza spietata dentro al mercato europeo e alle sue porte, come dimostra il famigerato pollo ucraino che costa la metà del pollo europeo e che si aggira nel nostro continente come un spettro, simile al famoso idraulico polacco di inizio secolo. I Verdi europei cercano in realtà di mostrare solidarietà agli agricoltori: li uniscono, dicono, molte battaglie, come quelle per la giustizia sociale, per i diritti dei lavoratori, per la lotta ai grandi gruppi dell’agroalimentare che condizionano le politiche e gli investimenti e rendono grama la vita dei contadini. Ma per quanto i Verdi europei ci provino, e per quanto i punti di contatto esistano, gli agricoltori non possono sentir parlare del Green deal, che è il progetto più importante portato avanti dai Verdi che fino a poco tempo fa aveva un consenso trasversale e che invece ora è trattato quasi fosse uno sconosciuto persino dalla sua madrina, la presidente Ursula von der Leyen. E’ il disamore per il figlio prediletto di questa legislatura europea il motivo della mestizia che si respira nella casa dei Verdi.

