I leader responsabili dell'Ue e il futuro dell'Ucraina

Non possiamo non mantenere le nostre promesse agli ucraini, hanno scritto alcuni leader europei in un lettera pubblicata sul Financial Times: “La consegna di armi e munizioni all’Ucraina da parte degli stati membri dell’Unione europea è più importante che mai”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la premier danese Mette Frederiksen, il premier della Repubblica ceca Petr Fiala, la premier estone Kaja Kallas e il premier olandese Mark Rutte scrivono di aver già collaborato per garantire le donazioni necessarie all’Ucraina per respingere l’aggressione russa – iniziata 23 mesi fa – consegnando carri armati, obici, munizioni di artiglieria e droni da ricognizione: “Continueremo a esplorare tutte le opzioni e a invitare alleati e partner a cofinanziare queste iniziative – scrivono – La nostra capacità di continuare a sostenere la difesa dell’Ucraina, sia durante l’inverno sia a lungo termine, è decisiva. In realtà, è una questione di sicurezza comune europea, e per le coraggiose donne e gli uomini delle forze armate ucraine è una questione di vita o di morte”.

