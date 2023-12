È morto Jacques Delors, tra i padri dell'euro

Ex presidente della Commissione europea, sotto la sua guida venne istituito il mercato unico, venne riformata la politica agricola comune e furono firmati l'Atto unico europeo, gli accordi di Schengen e il Trattato di Maastricht

Jacques Delors, politico ed economista francese, ex presidente della Commissione europea e tra i padri dell'euro, è morto a 98 anni. Lo ha annunciato la figlia Martine Aubry. "È morto questa mattina nella sua casa di Parigi, nel sonno", ha detto Aubry, che nel 2020 è stat rieletta come sindaco di Lille, in quota socialista.