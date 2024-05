Le proteste in Georgia per entrare in Ue - foto via Getty Images

Per capire perché i georgiani scendono in piazza indefessi con la bandiera europea, leggete il discorso di Bidzina Ivanishvili, architetto del partito al governo, contro l’occidente e gli "stranieri" del "Partito della guerra globale"

Da quasi un mese, i georgiani protestano contro la legge d’ispirazione putiniana – come ha detto anche il portavoce del dipartimento di stato americano, Matthew Miller, dicendo che questa legge "mette a repentaglio il percorso di integrazione euro-atlantica della Georgia – che vuole trasformare chi dissente dal governo in agenti stranieri, e trattarli come tali". Il governo del partito Sogno georgiano procede: la legge è stata approvata in seconda lettura; la terza ci sarà tra il 13 e il 17 maggio perché da oggi i lavori parlamentari sono sospesi per la Pasqua ortodossa. Anche l’Unione europea ha espresso preoccupazione: "La Georgia è a un bivio. Deve mantenere la rotta verso l’Europa", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, condannando anche la reazione sempre più violenta delle forze dell’ordine alle proteste. Ma una strategia di pressione ancora non c’è.

Qui di seguito riportiamo il discorso che Bidzina Ivanishvili ha tenuto all’inizio della settimana alla cosiddetta "controprotesta" organizzata dal governo: come si capisce leggendo, Ivanishvili un piano ce l’ha. Considerato l’eminenza grigia di questo governo, secondo Forbes, è l’uomo più ricco della Georgia: gran parte del suo patrimonio è stato creato in Russia con i metalli e le banche durante gli anni Novanta.





"La Georgia ha ripristinato la propria indipendenza trentatré anni fa. Tuttavia, Merab Kostava, uno dei leader del movimento nazionale, ci aveva allertati: 'Ricordate, sarete testimoni del momento in cui la Georgia sarà libera! Ma sappiate che se smetterete di lottare per la libertà anche in quel momento, in un paese indipendente, allora né voi né il vostro paese rimarrete liberi'. Dobbiamo tenere a mente il consiglio di Merab Kostava a ogni passo.



La Georgia deve essere governata dalle autorità che sono state elette dal popolo georgiano. Tra il 2004 e il 2012 abbiamo vissuto anni difficili, durante i quali il paese non era governato da un governo eletto dal popolo, ma da un comitato rivoluzionario nominato dall’esterno, un’agenzia straniera. Vi ricordo che queste persone – Mikheil Saakashvili, Giga Bokeria, Vano Merabishvili, Zurab Adeishvili, Nika Gvaramia, Davit Kezerashvili e altri – sono state nominate leader delle istituzioni della Georgia dopo la rivoluzione organizzata dalle ong.



Il governo di persone nominate dall’esterno in modo non democratico ha dimostrato chiaramente quanto gravi possano essere le inevitabili conseguenze della perdita di libertà, indipendenza e sovranità. Quel regime sanguinario ha riempito le carceri fino a traboccare, ha torturato i prigionieri, è costato la vita a centinaia di innocenti, ha derubato migliaia di imprenditori, ha truccato diverse elezioni, si è impadronito dei media e ha perso il 20 per cento del territorio georgiano.



Molti pensano che la ragione principale di questi crimini sia la natura disumana, sadica e antipatriottica di Saakashvili e dei suoi complici. In realtà, però, tutto ciò che facevano era ordinato e diretto dai loro padroni dall’esterno. È per questo motivo che i politici stranieri che oggi considerano Saakashvili, Gvaramia e Kezerashvili come agnelli innocenti e chiedono la punizione delle autorità in carica hanno approvato tutti i comportamenti indecenti del regime di allora.



Oggi, questi stranieri sono motivati dal desiderio di riportare in Georgia la dittatura disumana e sadica di queste stesse persone, cosa che non permetteremo a nessun costo. Quando diciamo che gli stranieri hanno dato il via libera a questo piano, dobbiamo anche ricordare che il sadismo del regime godeva del pieno sostegno delle ong.



Vorrei ricordare le parole del leader indiano Jawaharlal Nehru, con una piccola modifica: 'Non c’è peggior nemico del proprio paese di una pseudo-élite alimentata da un paese straniero'. Una pseudo-élite alimentata da un paese straniero ha diverse caratteristiche fondamentali. Non ha una patria; non ama la propria nazione né il proprio popolo perché non li considerano davvero propri. Al contrario, queste persone si vergognano del loro paese e del loro popolo. Queste persone sono come il pipistrello della poesia di Akaki Tsereteli, che alla fine non riesce a diventare straniero e perde anche ciò che lo rendeva georgiano.



Queste persone sono facili da controllare dall’esterno perché sono prive di qualsiasi principio. Questo è il volto dell’opposizione radicale di oggi, e questo era il volto di queste persone quando erano al potere.



Nel 2012, quando abbiamo eliminato il sanguinario regime di politici senza patria nominati dall’esterno, pensavo di aver portato a termine la mia missione. Abbiamo restituito i diritti elettorali al popolo georgiano, abbiamo liberato 15 mila prigionieri dal carcere, abbiamo eliminato completamente la tortura e il trattamento disumano dei detenuti, abbiamo posto fine al monopolio dei media del Movimento nazionale, abbiamo liberato le imprese e abbiamo portato al paese una pace a lungo termine e una sicurezza più grande.



Lo ribadisco: pensavo di aver portato a termine la mia missione nel 2012. Tuttavia, come si è visto, questi risultati non sono stati sufficienti. Dobbiamo ancora lottare per la libertà e la sovranità, per seguire il consiglio di Ilia Chavchavadze, secondo cui 'dobbiamo appartenere a noi stessi'. Perciò, per una questione di principio e di dedizione, personalmente continuerò a lottare per il pieno ripristino della sovranità della Georgia, la nostra madrepatria. Negli ultimi anni, la Georgia ha affrontato una lotta durissima per evitare la guerra e mantenere la pace.



Nonostante la promessa fatta al vertice di Bucarest nel 2008, la Georgia e l’Ucraina non sono state ammesse nella Nato, sono rimaste fuori. Tutte queste decisioni sono prese dal Partito della guerra globale, che ha un’influenza decisiva sulla Nato e sull’Unione europea e che vede la Georgia e l’Ucraina solo come carne da cannone.



Nel 2008 gli esponenti di questo partito hanno fatto entrare la Georgia in un confronto con la Russia e nel 2014 e nel 2022 hanno messo l’Ucraina in una situazione ancora più difficile. La ragione principale dell’aggressione del Partito della guerra globale nei confronti della Georgia è che non è riuscito a trasformare la Georgia in un secondo fronte nonostante ci abbia grandemente provato, cosa che avrebbe potuto ottenere molto facilmente con il ritorno al potere dei suoi agenti in Georgia.



L’opinione pubblica si chiede spesso: perché chi è all’estero combatte con tanto fervore contro la trasparenza delle ong? I rappresentanti della nostra squadra rispondono a questa domanda nel modo giusto, ma evitano comunque di dire la verità completa.



La verità assoluta è che il finanziamento non trasparente delle ong è lo strumento principale con cui si possono nominare le autorità della Georgia dall’estero. L’obiettivo è che la Georgia non sia governata da autorità elette dal popolo, ma da 'pipistrelli' – i moderni Sergo Orjonikidzes e Gigla Berbichashvilis – nominati dall’esterno. Il nostro dovere è quello di non permettere che questo accada, è il nostro dovere nei confronti dei leader georgiani che si sono sacrificati per l’idea di una Georgia libera.



I finanziamenti delle ong, che spesso ci rimproverano, vengono utilizzati quasi esclusivamente per rafforzare gli agenti e portarli al potere. Di conseguenza, questi fondi non hanno nulla a che fare con gli aiuti e, al contrario, il loro unico obiettivo è quello di privare la Georgia della sua sovranità.



La Georgia di oggi non è né la Georgia di Eduard Shevardnadze né l’Ucraina di Viktor Yanukovych. Oggi la Georgia è governata da un gruppo forte e unito di professionisti che conoscono il valore della patria, della sua indipendenza e della sua sovranità. Pertanto, è impossibile per il Movimento nazionale unito, che ha un tasso di sostegno pari a zero, e per le ong provocare un cambiamento di governo in Georgia oggi.



Tuttavia, questo non significa che non dobbiamo essere vigili e che non dobbiamo creare una garanzia a lungo termine per la sovranità della Georgia. La legge georgiana 'sulla trasparenza dell'influenza straniera' serve a rafforzare la sovranità della Georgia.



Potrebbe sorgere una domanda: perché il governo ha ritirato la legge l’anno scorso e perché la stiamo adottando quest’anno? Il ritiro della legge l’anno scorso è stato motivato da due ragioni oggettive. In primo luogo, l’anno scorso gli altri sono riusciti a manipolare gran parte dell’opinione pubblica. Era quindi nostro dovere tenere conto del disagio anche di quei concittadini che erano stati ingannati.



In secondo luogo, dobbiamo garantire la stabilità politica del nostro paese, che l’anno scorso avrebbe potuto incontrare difficoltà se la legge non fosse stata ritirata. Quest’anno la situazione è completamente diversa. Il Movimento nazionale unito e i suoi padroni non hanno più potuto ingannare la gente e oggi la maggioranza dell’opinione pubblica sostiene fermamente la trasparenza delle ong. Inoltre, oggi abbiamo tutte le risorse per approvare la legge sulla trasparenza senza danneggiare la stabilità dello stato e per far progredire il paese. Fare la mossa giusta al momento giusto è l’arte suprema della politica. Il mio passato politico mi permette di affermare che, come leader politico, so calcolare bene queste mosse.



L’opinione pubblica si pone anche un’altra domanda: sarebbe stato preferibile approfittare della pace temporanea e rinunciare all’esame dei progetti di legge sulla propaganda Lgbt e sulle ong, magari rinviandone l’esame a dopo le elezioni? A questo proposito, vorrei dirvi in modo inequivocabile: nessuno si illuda che ci avrebbero lasciato fare a lungo senza questi progetti di legge. Permettetemi di ricordarvi quanto fortemente hanno cercato di indebolire la Commissione elettorale centrale e la Corte per tutto questo tempo.



Ancora oggi, chiedono il cosiddetto vetting in tribunale, cioè l’introduzione di una governance straniera, che effettuerà le repressioni e riempirà il sistema giudiziario di agenti. Le richieste relative alla Commissione elettorale centrale avevano uno scopo simile, che il Parlamento della Georgia non ha giustamente preso in considerazione.



Nonostante il fatto che, secondo tutti gli studi internazionali indipendenti, il tribunale georgiano sia superiore ai tribunali di molti stati membri dell’Ue in termini di giustizia ed efficacia, nonostante non si riesca a individuare un solo caso in cui il tribunale abbia deciso sotto la pressione delle autorità politiche o in modo ingiusto, la persistente pressione sulle autorità per sequestrare il sistema giudiziario continua, e continuerà finché non perderanno ogni speranza di successo.



Quando avanzano richieste che sanno che le autorità non prenderanno in considerazione, è chiaro che il loro unico scopo è quello di creare un disagio fittizio per il governo. In queste condizioni, è chiaro che le stesse forze che hanno cercato di organizzare le rivoluzioni due e quattro anni fa attaccheranno sicuramente il nostro paese con rinnovata forza in autunno e cercheranno ancora una volta di riportare gli agenti al potere.



L’energia che avrebbero dovuto raccogliere per l’autunno viene ora sprecata prematuramente per strada. Pertanto, l’avvio delle leggi sulla propaganda Lgbt e sulle ong ha avuto una duplice funzione: da un lato, la regolamentazione legislativa di queste due questioni non ha alternative, dall’altro, il dispendio prematuro di energie accumulate prosciugherà completamente il potere di questa agenzia, già indebolita.



Pertanto, anche il momento dell’avvio dei progetti di legge è stato scelto alla perfezione. Con questi processi, il paese e le autorità non perderanno nulla, se non il fatto che sconvolgeremo ancora una volta il Partito della guerra globale, che non manca di risentimento nei nostri confronti per aver rifiutato di aprire un secondo fronte.



Molti dei nostri concittadini sono arrabbiati perché nel 2012 non abbiamo punito adeguatamente il Movimento nazionale unito. Alcuni leader del regime hanno scontato lunghe pene. I responsabili degli obiettivi criminali del regime sono stati condannati. Attualmente Mikheil Saakashvili, il principale criminale del regime, sta scontando la sua pena. Purtroppo, però, il processo al Movimento nazionale come singolo gruppo criminale e traditore non ha avuto luogo.



Le persone che conoscono direttamente le circostanze concorderanno sul fatto che all’epoca non avevamo le risorse per punire il Movimento nazionale unito, e prendere provvedimenti senza le risorse sarebbe stato controproducente. Ricordo bene come, nel 2012-2013, gli alti funzionari occidentali abbiano lottato con le unghie e con i denti per difendere i criminali sanguinari. Il Movimento nazionale è stato indicato come l’opposizione radicale dall’esterno della Georgia, così come prima era stato indicato come il governo.



Il radicalismo, la cosiddetta polarizzazione e i periodici sconvolgimenti politici, che negli anni sono costati molto al nostro paese e alla sua economia, sono stati indotti dall’esterno in modo del tutto artificiale. Se non fosse stato per il sostegno esterno, la Georgia avrebbe interrotto il circolo vizioso della cosiddetta polarizzazione in breve tempo. Tutti voi avete visto la risoluzione adottata dal Parlamento europeo qualche giorno fa, in cui i politici europei si sono nuovamente schierati a favore dei leader colpevoli del Movimento nazionale.



Anche in questo caso, il Partito della guerra globale ha costretto il Parlamento europeo a sostenere una risoluzione del tutto antieuropea. Il tutto con un duplice obiettivo: da un lato, cercare ancora una volta di interferire sfacciatamente negli affari della Georgia e, dall’altro, dimostrare ancora una volta a tutti che il Parlamento europeo è diventato un altro dei loro strumenti, da utilizzare a loro piacimento.



Con l’adozione di questa risoluzione completamente antieuropea, è stata dimostrata ancora una volta la portata dell’influenza del Partito della guerra globale sull’Unione europea. Il Partito della guerra globale ha fatto sì che l’Unione europea distruggesse i valori europei con le sue stesse mani, il che è il suo marchio di fabbrica. Nel 2004-2012 stavano distruggendo la Georgia allo stesso modo, con l’aiuto dei georgiani che erano al potere.



Il destino della Georgia dovrebbe essere deciso dal popolo georgiano. In questi anni abbiamo accumulato risorse sufficienti per iniziare a consolidare pienamente la nostra sovranità. La legge 'sulla trasparenza dell'influenza straniera' serve proprio a questo. E dopo le elezioni, avremo l’opportunità di dare al Movimento nazionale collettivo il duro giudizio politico e legale che merita per i nove anni di governo sanguinario e i 12 anni trascorsi nel ruolo di 'controllore deleterio' all’opposizione.



Dopo le elezioni, il Movimento nazionale risponderà rigorosamente di tutti i crimini che ha commesso contro lo stato georgiano e il popolo georgiano nel corso di due decenni. Nel 2014 ho fondato la Società 2030. All’epoca, l’adesione all’Ue sembrava una prospettiva molto lontana e ho evitato di parlarne pubblicamente perché il pubblico avrebbe potuto non apprezzare il mio eccessivo ottimismo.



Tuttavia, già allora vedevo che la Georgia avrebbe potuto entrare nell’Unione europea entro il 2030. Oggi, quando mancano solo sei anni al 2030, la Georgia è un chiaro leader tra i paesi candidati all’adesione all’Unione europea in termini di democrazia, diritti umani, forza delle istituzioni e scarsa corruzione.



L’economia della Georgia sta crescendo al ritmo più veloce tra tutti i paesi candidati. Vi prometto che supereremo tutti gli ostacoli, rafforzeremo la nostra sovranità, manterremo la pace, rafforzeremo l’economia georgiana e diventeremo membri dell’Unione europea nel 2030. Siamo una nazione unica con una storia, tradizioni e identità uniche.



È con queste tradizioni e identità nazionali uniche che dovremmo unirci alla comune famiglia europea, perché solo in questo caso l’Unione europea può avere un valore reale per la Georgia e viceversa. Il successo dei nostri calciatori ha rafforzato la nostra convinzione che i sogni possono diventare realtà. Un sogno vecchio di 30 anni si è avverato per i tifosi georgiani e la nazionale georgiana si è qualificata per il campionato europeo per la prima volta nella storia. Credo che questo grande successo sia il primo passo verso la realizzazione dei sogni del nostro paese. Una Georgia libera, indipendente e sovrana, membro dell’Unione europea, una Georgia unita e integra: questo è il nostro sogno georgiano, che realizzeremo insieme. Lunga vita alla Georgia indipendente, libera, sovrana e unita".