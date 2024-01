Macron è pronto a fare a pugni per le Europee

La Francia fa rima con “slancio, con audacia, con grandezza”, ha detto Gabriel Attal nel suo discorso di investitura davanti a Matignon. Il nuovo premier francese ha parlato per un quarto d’ora, con i foglietti che gli tremavano in mano, forse per il freddo, forse per l’emozione, ha ringraziato Emmanuel Macron che lo ha scelto, ha ricordato che troppi francesi si sentono mesti e pessimisti, ma sbagliano, perché il loro paese è pieno di risorse e di guizzi, ha elencato le sue priorità – il lavoro, la semplificazione della vita delle aziende, i giovani e la scuola – e ha detto: ora potete contare su di me. Il premier-più-giovane-della-storia della V Repubblica, il trentaquattrenne dei record di “prime volte” – è già stato segretario di stato, sottosegretario, portavoce dell’Eliseo e ministro dell’Istruzione – è non soltanto il modo con cui Macron vuole rilanciare il suo secondo mandato ma anche forse il traghettatore del macronismo oltre lo stesso Macron. In questo premier giovane e politicissimo molti hanno rivisto non soltanto il presidente che iniziò la sua marcia nel 2016 scardinando a sorpresa il bipartitismo francese, ma anche – chissà – un delfino. Finora il presidente aveva scelto per Matignon delle figure che non lo mettessero troppo in ombra, degli esecutori che facessero da parafulmine senza troppi scossoni per l’Eliseo, invece ora sceglie un premier popolare – secondo alcune rilevazioni, per quel che valgono, il più popolare – ma anche vistoso, per la sua età, per la sua ascesa, per la sua competenza. Nel 2027, Macron non potrà più candidarsi alla presidenza: mancano tre anni e tutto può succedere – la storia politica francese è fatta di rovesci improvvisi e scandalosi e nella V Repubblica nessun premier è diventato presidente appena uscito da Matignon – ma tra i tanti problemi che Macron ha c’è anche quello di costruire un futuro per il macronismo, a meno che non immagini, après lui, il diluvio. Attal, che cresce nel Partito socialista, approda a En Marche e riesce a mantenere un dialogo tutto sommato proficuo con le destre (tanto che un esponente della sinistra radicale della France insoumise ha chiesto un voto di fiducia all’Assemblea nazionale al grido: Attal non è mai stato di sinistra), potrebbe essere l’erede giusto di una stagione politica che non vuole essere una parentesi. Ma intanto ci sono le contingenze: le riforme che arrancano, la vita parlamentare guastata dall’assenza di maggioranza del partito del presidente, che ora si chiama Renaissance, la piazza in perenne subbuglio, la destra del Rassemblement national in continua ascesa, le elezioni europee che sono già state definite le elezioni di metà mandato di (o meglio: contro) Macron. Qualcuno degli anziani dubita della capacità di Attal di saper gestire tante emergenze; altri dicono che Attal ha lo stesso difetto del presidente: è percepito come distante, il frutto freddo di una classe dirigente che conosce i palazzi ma non i francesi. Girava sui social una mappa di Parigi con i luoghi di Attal – una vita trascorsa tra gli arrondissement centrali della capitale: come può un trentenne agiato, che ha studiato in scuole esclusive, con il padre di origini ebraiche ma cristiano ortodosso per via della famiglia della madre originaria di Odessa, salvare il macronismo dalla sua impronta elitaria? Per ora la risposta è soltanto la scommessa di Macron, con quel che Attal ha dimostrato fin qui negli incarichi che ha ricoperto – in particolare all’Istruzione – e nella capacità di mostrare umanità, soprattutto quando ha parlato di suo padre, morto per un tumore fulminante nel 2015.

