Quanto è più forte l'Ue quando aggiunge posti a tavola

Gli ucraini stanno riformando il loro paese mentre combattono una guerra esistenziale e per questo non vanno lasciati soli, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dando il parere positivo all’inizio dei colloqui per l’adesione dell’Ucraina all’Ue. E’ il secondo “sì” che viene dato a Kyiv dopo quello che cambiò tutto nel giugno dello scorso anno – tutto per l’Ucraina, ma tutto anche per l’Europa che ha ritrovato lo slancio per allargarsi cioè per mettere in pratica la propria missione che è quella di attrarre e accogliere paesi che scelgono i valori liberali e democratici. Volodymyr Zelensky aveva chiesto l’abbraccio europeo sin dall’inizio dell’invasione da parte della Russia e ieri ha detto: dobbiamo essere in Europa, e ce lo meritiamo perché difendiamo i valori europei e intanto rifacciamo un’Ucraina nuova, proiettata verso il futuro. Ha un che di simbolico e di potente il fatto che la Rivoluzione della Dignità nel 2014 nascesse dalla negazione da parte dell’allora governo di Kyiv di un accordo commerciale che avvicinava il paese all’Ue e che oggi questa promessa sia l’architrave del rilancio della missione stessa dell’Ue.

