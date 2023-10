Il contributo di Kyiv all'arsenale delle democrazie

La richiesta del presidente Joe Biden al Congresso americano di 106 miliardi di dollari per la difesa di Israele, dell’Ucraina e di Taiwan ha ringalluzzito gli animi del governo di Kyiv che assiste a un duplice scempio, oltre a quello che va avanti da seicentodieci giorni: alcuni repubblicani americani (non tutti, anzi una minoranza) vogliono abbandonare la difesa dell’Ucraina a favore di quella di Israele, come se esistesse un alleato di serie A e uno di serie B; il secondo scempio è anche quello originario, cioè Vladimir Putin, che oltre a bombardare indefesso l’Ucraina, oltre ad alimentare l’idea che l’occidente sia irrimediabilmente distratto, continua a fare dichiarazioni sulla protezione dei civili di Gaza quando fa strage di civili ucraini. Biden ribalta le prospettive trumpian-putiniane e dice che i regimi e i terroristi non vinceranno, l’impegno americano è solido e collettivo e anche se le ammaccature si vedono, il governo di Kyiv prende per buone le rassicurazioni del presidente. Intanto però si organizza per tamponare le inefficienze della politica americana, celebrando a Berlino in questi giorni una nuova partnership militar-finanziaria con quello che sembrava l’alleato più riluttante: il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

