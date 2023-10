Quanto è solido il fronte da Gerusalemme a Kyiv

Il viaggio di Vladimir Putin a Pechino sembra avergli messo il buon umore. Questa settimana molte foto del forum della Via della seta lo ritraevano sorridente, cosa insolita. Durante una conferenza stampa pareva sorridere anche mentre parlava degli Atacms, i missili a lungo raggio che Washington ha fornito a Kyiv in gran segreto e con i quali l’esercito ucraino ha colpito gli aeroporti militari russi nelle zone occupate. L’operazione Libellula è stata un successo per gli ucraini, ma Putin ha detto che gli americani vogliono soltanto prolungare la guerra, altrimenti che interesse avrebbero a fornire certe armi. E poi ha aggiunto: se Mosca sta davvero perdendo, perché mandare gli Atacms? E scherzando ha suggerito agli americani di riprendersi i missili e qualsiasi altra arma, e a Biden di andare in Russia per mangiarsi un bel bliny – una crèpe – e bersi un tè. Ci sono momenti in cui inaspettatamente il presidente russo recupera la verve, quando si convince che per lui va tutto bene: la guerra tra Israele e Hamas sembra avergli dato una nuova vitalità. Anche gli incontri che ha tenuto a Pechino lo hanno messo di buon umore, perché si è incontrato con chi vede il mondo come lui e che come strategia contempla soltanto il caos. Ma il caos, per definizione, non ha una regia, e anzi, per tradizione, Putin ha sempre avuto molta paura del caos, come mai ora se ne compiace? A Pechino ha ricevuto un posto di onore, ha avuto l’impressione che il clan degli anormalizzatori sia ricco e animato, ed è arrivato al punto di proporsi come possibile mediatore tra Israele e Hamas. Lo ha detto al telefono al premier israeliano Benjamin Netanyahu e crede che quanto sta accadendo in medio oriente stia allontanando l’attenzione dall’Ucraina, stia sparpagliando le forze occidentali e facendo recuperare forza a Mosca, a Pechino e a Teheran, bravissimi a sommare il caos, ma in questo caos sono spesso i primi a perdersi. Siamo partite dal buonumore di Vladimir Putin per capire quanto sono collegati l’Ucraina e Israele, dove può davvero arrivare il clan degli anormalizzatori e quanto invece è coordinata la nostra risposta.



