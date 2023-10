La campagna elettorale polacca gioca a wrestling

Wrzenie swiata è una libreria nel centro di Varsavia, bisogna attraversare Nowy swiat, una delle vie principali della capitale polacca, entrare in un cortiletto e si arriva in questo locale con tanto legno e luci calde. Se i nomi della libreria, Wrzenie swiata, e quello della via, Nowy swiat, vi sembrano simili, è perché hanno una parola in comune: swiat, che vuol dire mondo. Nowy swiat è dedicata al Nuovo mondo, Wrzenie swiata significa ebollizione del mondo, e qui, tra libri, tè, chiacchiere sembra davvero che Varsavia sia in ebollizione. Si pensa, si discute, si agisce. In questa libreria a centinaia si sono riuniti a fine settembre per preparare la manifestazione del Milione di cuori organizzata dall’opposizione polacca per far vedere quanti sono i cittadini che hanno voglia di cambiare tutto con il voto di domenica prossima. Fino a poco tempo fa, la libreria era più piccola, da poco ha aggiunto una stanzetta che appare più spoglia delle altre, è ancora da arredare, ma un paio di settimane fa sembrava proprio una rimessa: qui per tre giorni consecutivi ragazzi, adulti, bambini hanno fatto avanti e indietro per disegnare i manifesti da portare alla marcia. Michal lavora in libreria e ci ha raccontato di quei giorni di fabbricazione intensa, di colori, di slogan, di idee: “Le persone continuavano ad arrivare, non pensavamo sarebbero state così tante. E quando era il momento di chiudere, non volevano andarsene, c’era tanto da fare”. Michal lo dice con orgoglio, racconta volentieri di quei giorni in cui la libreria si è trasformata in una fabbrica di manifesti, quando sembrava davvero che se non il mondo, sicuramente la Polonia fosse in ebollizione. Il fermento di quei giorni aveva un regista, Bartek Kielbowicz, un grafico che ha inventato gran parte dei manifesti di quei giorni e anche gli slogan, che si sta impegnando molto per mobilitare e fare in modo che soprattutto i giovani vadano a votare, sono loro la fascia più difficile da coinvolgere. Nei giorni scorsi su Instagram alcuni personaggi dello spettacolo e della cultura hanno iniziato a pubblicare dei video i cui spiegano perché voteranno. La risposta di Bartek è stata semplice: vado a votare perché voglio vivere qui e non voglio più vergognarmi per le parole del mio premier. Certo, Varsavia in questi anni è stata un’isola dell’opposizione, il volto splendente di una nazione che cova ancora diversi rancori e paure, di una scena politica in cui il bipolarismo è tra centro destra e destra, e a sfidarsi sono sempre stati due partiti – la Piattaforma civica e il PiS – e soprattutto due uomini che venivano da un mondo in comune, da una storia condivisa, quella di Solidarnosc, ma che poi hanno preso strade diversissime. Ma sono cambiate molte cose in questi ultimi anni in Polonia, lo spettro politico si è fatto più largo, c’è la guerra in Ucraina, sono spuntati nuovi leader e gli slogan di un tempo non funzionano più.



A cosa badare. Jaroslaw Flis è un professore dell’Università Jagellonica di Cracovia, è un sociologo e se volete sapere quali sono i possibili scenari, quelli più probabili, dovete chiederlo a lui. Conosce benissimo il suo paese, lo studia, e ha la dote di non esagerare. Ci ha delineato quattro scenari, iniziamo dai più probabili: l’opposizione potrebbe avere i numeri per formare la maggioranza, in quel caso il problema potrebbe essere il presidente, Andrzej Duda, che è del partito di governo, il PiS, e potrebbe ostacolare la formazione di un esecutivo. Il PiS, che secondo i sondaggi sarà riconfermato primo partito, potrebbe allearsi con Konfederacja, un partito di estrema destra, ma Konfederacja prentenderà dal PiS cose difficili da accettare. Oppure l’opposizione che viene chiamata “il blocco del Senato”, formata da Coalizione civica (Ko), da Sinistra (Lewica) e da Terza via, potrebbe prendere in considerazione di aprire a Konfederacja nonostante gli abissi ideologici che le dividono e lavorare su un governo tecnico, a punti. Lo scenario meno probabile è che il PiS da solo riesca di nuovo a ottenere la maggioranza, si faccia da solo il suo esecutivo e non cambi nulla. Affinché questo accada, dovrebbe esserci un fallimento piuttosto clamoroso di Sinistra e di Terza via.

