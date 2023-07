Tra la Nato e l'Ucraina l'unione è di fatto

Racconto di un summit a Vilnius, in Lituania, che ha visto litigi, battutacce, riappacificazioni, offese e colpi di scena. E ha svelato che in trentatré la Nato funziona meglio. Il patto con Zelensky, il punto di Biden e l’Italia. Un viaggio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha portato a Vilnius due volti. Quello della delusione e quello della fiducia. Si sono avvicendati, prima l’uno, poi l’altro. Con il primo è sceso dall’aereo, ha percorso le strade di Vilnius accompagnato dalla sicurezza per arrivare fino a un palco nel centro della capitale della Lituania tutto blu e giallo e sovrastato dalla scritta Ukraine Nato 33. Quel numero, 33, è un auspicio e un desiderio, e a partire da questo summit è anche una promessa che i membri dell’Alleanza atlantica hanno fatto all’Ucraina. La promessa rimane vaga, perché non ci sono calendari o road map, ma ci sono le intenzioni che fanno sì che il summit di Vilnius non verrà ricordato come una Bucarest 2.0. A Bucarest, nel 2008, i paesi della Nato, guidati dallo scetticismo e dalla prudenza di Germania e Francia, spensero le ambizioni atlantiche di Georgia e Ucraina, relegando alla parola futuro la loro adesione. Le conclusioni della giornata di martedì, il disappunto di Zelensky, le parole di Jens Stoltenberg avevano fatto sì che il nome Bucarest rincorresse Vilnius. Ma Vilnius non ha alcuna intenzione di essere Bucarest, questa capitale blu e gialla non accetta di essere il teatro di una delusione ucraina e di una speranza di Vladimir Putin.