Più larga e più reattiva. Ecco la nuova Nato

Con l’esercitazione Air Defence 2023 “vogliamo mostrare la nostra capacità di difendere la nostra Alleanza”, ha detto il comandante dell’Aeronautica tedesca, Ingo Gerhartz: “La potenza aerea gioca un ruolo fondamentale perché può reagire molto velocemente, noi siamo i primi in grado di rispondere” a un eventuale attacco esterno a un paese della Nato. La Germania organizza in queste due settimane la più grande esercitazione di questo tipo dell’Alleanza atlantica dalla fine della Guerra fredda – 25 paesi e 250 jet coinvolti – ma preveniamo subito la retorica, cara a Vladimir Putin, delle provocazioni della Nato alla Russia: questa esercitazione era in programma dal 2018, non è un atto dimostrativo pensato per la guerra in corso in Ucraina. Certo, simulando un eventuale attacco a un paese della Nato, il pensiero già nel 2018 – non a torto – era rivolto alla Russia, che aveva invaso l’Ucraina e aveva annesso la Crimea, violando la sovranità territoriale di un paese straniero. Il generale Gerhartz dice dell’esercitazione di cui è il supervisore e che toccherà anche la Lituania e la Polonia: è un modo per svegliarci e per recuperare i ritardi accumulati negli anni sulla potenza aerea della Nato. L’Alleanza sta cambiando eccome, e questo è uno dei calcoli sbagliati fatti da Putin quando ha deciso di invadere l’Ucraina nel febbraio dello scorso anno: con l’ingresso della Finlandia nella Nato, la Russia ha raddoppiato la lunghezza dei confini che condivide con i paesi dell’Alleanza, la quale è passata da quella che i militari chiamano “deterrenza per rappresaglia”, che è la promessa di andare in difesa di un paese attaccato, alla “deterrenza per negazione”, che come primo obiettivo ha quello di prevenire un’eventuale occupazione. Ciò significa: più truppe e attrezzature permanentemente sul confine russo, più integrazione dei piani di difesa degli alleati, più spese militari e più rapidità di risposta investendo sui jet. Oggi, all’incontro del gruppo di contatto sull’Ucraina nella base tedesca di Ramstein, il vertice in cui si monitorano le richieste di Kyiv e l’unità degli alleati nel soddisfarle, si discute di missili, di munizioni (che mancano) e soprattutto di aerei: la formazione dei piloti, dei tecnici e degli ingegneri che servono per la manutenzione, e degli F-16 della “jet coalition”. Passo dopo passo – magari senza andare troppo rapidi, ma si marcia uniti e questo è decisivo – si sta costruendo non soltanto una strategia a lungo termine per la difesa dell’Ucraina, ma anche una nuova Nato.

