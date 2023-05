Tra le righe della storia di successo chiamata Grecia

Nel 2019 i greci decisero di votare per Kyriakos Mitsotakis perché la rivoluzione promessa dal leader di Syriza, Alexis Tsipras, era fallita. Non sapevano che l’attuale premier la sua rivoluzione l’aveva già fatta dentro al suo partito, Nuova democrazia, espressione di un conservatorismo che Mitsotakis ha completamente trasformato. Si è presentato nel suo partito come un liberale alieno, e alla Grecia, ormai stanca di sentire parlare di rivoluzioni, come il fautore pragmatico della crescita del paese. Nel 2019 non potevano esserci due figure più diverse tra Mitsotakis e Tsipras, il primo era lo specchio del mondo che il secondo voleva rottamare e non soltanto vinse le elezioni ma la sua vittoria dimostrò che i greci avevano voglia di restaurazione. Il premier è un prodotto dell’establishment, la sua famiglia è una grande dinastia politica: suo padre, Konstantinos, è stato premier dal 1990 al 1993 e un suo antenato, Eleftherios Venizelos, fu uno dei padri fondatori della Grecia. Ha studiato negli Stati Uniti, ha lavorato per McKinsey e Chase Bank, Mitsotakis incarnava tutto ciò che la sinistra greca voleva combattere. Invece, in questi anni, i greci si sono trovati davanti un riformatore, più che un restauratore. Un riformatore senza giacche di pelle e moto, senza autobiografie squillanti e camicie slacciate – al massimo con qualche braccialetto della fortuna al polso.

