Anatomia della coalizione dei jet che sostiene Kyiv

La Russia sostiene che inviare i jet occidentali in Ucraina è “un rischio colossale”, ha detto un giornalista a Joe Biden, in conferenza stampa al G7 di Hiroshima. “Sì, lo è – ha commentato il presidente americano – Per loro”, cioè per i russi, che dovranno rivedere ancora una volta la loro strategia nella guerra contro l’Ucraina – guerra che stanno in ogni caso perdendo. Biden ha ricevuto rassicurazioni da parte del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: l’esercito di Kyiv non utilizzerà gli F-16 dentro ai confini geografici della Russia, “ma dove ci sono i soldati russi nel territorio ucraino sì”, dappertutto. Il principio è sempre lo stesso: l’Ucraina si difende dall’aggressione russa e i suoi alleati le danno il sostegno militare necessario a rendere questa difesa efficace, quindi vincente. I molti detrattori di Kyiv, di Biden e dell’occidente sposano la versione russa del “rischio colossale” costituito dalla cosiddetta “jet coalition” e la definiscono escalation, stravolgendo l’evidente rapporto causa-effetto: se Vladimir Putin smettesse di attaccare e aggredire, l’Ucraina non avrebbe bisogno di maggiori mezzi per difendersi. Sempre i molti detrattori rinfacciano al presidente americano anche di aver detto in passato che non avrebbe fornito aerei a Kyiv perché sarebbe stato pericoloso: lo aveva detto, certamente, ma un anno fa, quando la guerra aveva una faccia molto diversa e anche gli obiettivi di difesa erano diversi. Oggi gli alleati dell’Ucraina studiano una strategia a lungo termine in cui il paese aggredito possa essere in grado di continuare a difendersi in modo sempre più autonomo e per tutto il tempo che sarà necessario. La decisione di costruire la “jet coalition” fa parte di quell’approccio incrementale alla guerra che ha fatto spesso arrabbiare la stessa Ucraina. Alcuni commentatori americani dicono che Biden è come quei padri burberi che come prima risposta danno sempre “no”, ma che poi si fanno convincere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE