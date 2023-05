Al G7 della guerra e del nucleare ogni cosa parla della Cina

Hiroshima, dalla nostra inviata. A Hiroshima è quasi tutto chiuso. Il rigido protocollo di sicurezza ha fatto desistere ristoratori e commercianti, e nella zona più centrale della città molti espongono un cartello piuttosto esplicito: siamo chiusi per il G7. Ieri al vertice internazionale più importante dell’anno è stata la giornata degli arrivi ufficiali, dei bilaterali di altissimo livello, degli elicotteri fermi a mezz’aria a controllare dall’alto la zona rossa – quella tra il parco del Memoriale della pace e il Rihga hotel, la location ufficiale di tutti i bilaterali di questo summit, un luogo che ha l’estetica di un film di Wes Anderson ambientato in Asia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata la prima a essere ricevuta dal padrone di casa, il primo ministro Fumio Kishida: più che una gentilezza diplomatica per l’unica donna leader che partecipa a questo G7, si è trattato di un incontro-staffetta: il prossimo anno la presidenza di turno spetta all’Italia. “Benvenuta Giorgia”, ha esordito Kishida, esprimendo poi solidarietà per le alluvioni.

