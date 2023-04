Rebus cinese. Meloni sa che deve uscire dalla Via della Seta. Ma non a come fare

Il problema non è il se. A Palazzo Chigi, a dispetto di qualche dissimulazione di qualche mai soppressa incertezza, sono tutti convinti che si farà: il memorandum della Via della Seta va disdetto. Il problema, semmai, sta nel come e nel quando, nei modi e nei tempi da scegliere, e non è una scelta facile, per interrompere la collaborazione privilegiata tra l’Italia e la Cina. Dipendesse da Giorgia Meloni, la cosa la si farebbe in sordina. Un comunicato, magari. Nulla più. Se non fosse che l’agenda internazionale della stessa premier sembra destinata a imporle di uscire allo scoperto in modo più esplicito e risoluto del previsto. Perché d’altronde, con la centralità sempre meno equidistante di Pechino nelle faccende ucraine, a praticare l’ambiguità si rischierebbe di passare per inaffidabili con l’alleato più prezioso, e cioè Joe Biden.

