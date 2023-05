Meloni, la Via della seta e la fine del mito cinese

Ieri, da Praga, per la prima volta da quando è arrivata a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato della Via della seta. E a chi le chiedeva se l’Italia resterà o no dentro al progetto strategico cinese, ha risposto che “è una decisione che ancora non abbiamo preso, è una decisione delicata”. Secondo quanto si apprende, Palazzo Chigi e la Farnesina stanno lavorando a diverse soluzioni soprattutto per evitare la rappresaglia di Pechino in caso di uscita. In particolare la Farnesina starebbe lavorando a un documento “alternativo”, che però non piace alla controparte cinese.

