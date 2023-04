La chimica di Baerbock per sistemare le relazioni europee

E’ nei momenti in cui più dipendiamo l’uno dall’altro che si misura la qualità di un’amicizia, ha scritto Annalena Baerbock su Twitter ringraziando la Francia per “l’eccellente cooperazione e per la fiducia reciproca” nell’organizzare le evacuazioni di cittadini francesi e tedeschi dal Sudan precipitato nella guerra. La sua dichiarazione così generosa e in controtendenza rispetto a quel che si dice da un po’ di tempo nelle conversazioni europee – e cioè che il cuore franco-tedesco non batte più in sincrono – è stata accolta da due reazioni contrapposte: chi le dice di insegnare a Emmanuel Macron, il presidente francese, come si diventa davvero strategicamente autonomi; chi le dice al contrario che sta trascinando la Germania in un abisso di incomprensioni internazionali che finiranno per travolgere tutti, lei, il suo paese, il suo capo, il cancelliere Olaf Scholz. Un intellettuale tedesco molto seguito, Richard David Precht, è andato più nello specifico, e nel malevolo: “Che accidente che questa donna sia diventata ministro degli Esteri”, ha detto, “in condizioni normali non sarebbe riuscita a ottenere nemmeno uno stage al ministero. Ha il fervore morale di una rappresentante di classe”. C’è una continua e fastidiosa confusione tra la volontà di insistere sui valori liberali occidentali – cosa che la Baerbock fa con limpida determinazione – e quella di impartire lezioni morali e moralistiche di superiorità: la ministra degli Esteri tedesca si è fatta portavoce in Europa dei valori liberali perché ne riconosce la forza, ma difficilmente fa la morale a qualcuno, semmai cita i fatti e ne trae le conseguenze. Per questo è forse una delle leader più interessanti che ci sono oggi in Europa, perché dà una voce alla Germania che non è sempre quella ufficiale, perché cerca di smussare i conflitti e le tensioni, anche quelli più eclatanti come con la Francia, perché non sembra appesantita dalla convivenza spesso scomoda con i partner di governo, i socialdemocratici e i liberali, e perché lavora a tenere intrecciata la trama europea.

