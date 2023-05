Che cosa cambia per l'Ue se Erdogan perde il potere

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ci ha abituati a vivere i nostri rapporti con la Turchia in un limbo, in un territorio fatto di alleanze necessarie e diffidenze sagge, di amicizie misurate e antipatie trattenute. Sulla carta, Erdogan è un nostro alleato, in realtà parecchio prezioso se si pensa alla posizione della Turchia, alla sua potenza militare, alla sua abilità di trovarsi sempre al posto necessario al momento giusto. Con Erdogan e il Partito della giustizia e dello sviluppo, Akp, abbiamo sviluppato il nostro vademecum di comportamenti, che spesso cambiano a seconda del profilo del presidente turco che vogliono vedere: quello interno o quello internazionale? La doppiezza la espose bene Mario Draghi, quando da presidente del Consiglio in conferenza stampa disse con una consapevolezza che sembrò uno scivolone diplomatico, che con certi dittatori, intendendo Erdogan, purtroppo l’Ue è costretta ad avere a che fare. Volarono stracci, ma comunque contenuti, perché come noi abbiamo imparato a trattare con Erdogan, lui ha appreso con rapidità a trattare con noi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE