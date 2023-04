Quanto potere ha il contadino europeo (pure sulla guerra)

Ursula von der Leyen si è piegata alle richieste simil-ricatto della Polonia e dell’Ungheria sul grano dell’Ucraina. I governi di Varsavia e di Budapest avevano imposto un blocco ai cereali e ad altri prodotti agricoli ucraini, violando le regole dell’Unione europea sul commercio e infliggendo un colpo inatteso ma forte al sostegno senza sbavature promesso a Kyiv nella guerra della Russia. La presidente della Commissione ha però offerto loro un premio: 100 milioni di euro di aiuti aggiuntivi per gli agricoltori e misure di salvaguardia d’emergenza per impedire che il grano ucraino sia venduto nei loro mercati. La proposta della von der Leyen è stata illustrata in una lettera ai capi di stato e di governo di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Anche i governi di Sofia e Bratislava hanno imposto un blocco a seguito della decisione di Varsavia e Budapest. “Sono pienamente consapevole delle preoccupazioni che avete espresso sull’aumento delle importazioni di alcuni prodotti agricoli ucraini”, ha scritto von der Leyen: dopo un pacchetto da 56,3 milioni di euro di aiuti adottato a marzo, “ora ci stiamo preparando a presentare un secondo pacchetto di sostegno finanziario da 100 milioni di euro” per gli agricoltori. “Vorrei anche informarvi che la Commissione europea adotterà misure preventive” per reagire al deterioramento della situazione dei produttori dell’Ue di specifici prodotti, come grano, mais colza e semi di girasole”, ha spiegato von der Leyen. Le misure preventive si tradurranno nel divieto di importare questi prodotti ucraini nei mercati dei cinque paesi, consentendone solamente il transito per esportarli verso altri stati membri dell’Ue o verso il resto del mondo. Ma, dati i costi di trasporto e il livello di prezzo sui mercati mondiali, i cereali ucraini rischiano di restare in Ucraina. Von der Leyen, anziché far scattare procedure di infrazione e chiedere di fare un sacrificio per aiutare Kyiv, ha preferito offrire un compromesso politico a chi vìola apertamente le regole, lasciando così intendere che gli interessi degli agricoltori europei potrebbero essere più forti della solidarietà all’Ucraina.

