Perché la “carta igienica” deve far paura al Cremlino

Volodymyr Zelensky è arrivato per la seconda volta in pochi mesi a Bakhmut, l’unico fronte della guerra della Russia in Ucraina in cui il Novecento non sembra finito. I racconti e le testimonianze da questa cittadina rasa al suolo e quasi completamente svuotata sono strazianti, i numeri dei morti, dei feriti e dei mutilati sono grandi e si fondono con la domanda più ricorrente e più drammatica: questa carneficina vale la pena? La risposta ormai è nei fatti, Bakhmut è poco strategica ma altamente simbolica, e quindi il presidente ucraino ci è ritornato, per dare senso e onore a chi combatte lì per difenderci tutti – ogni fronte della difesa ucraina è un fronte della difesa occidentale – e anche per rispondere con la sua palpabile umanità alla visita posticcia a Mariupol del disumano Vladimir Putin.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE