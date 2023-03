La Russia ha un presidente ricercato dall'Aia

La Corte penale ha emesso un mandato di arresto internazionale per il presidente russo. La decisione rimette in ordine le regole internazionali e lancia un messaggio che non può essere frainteso: se invadi, uccidi e deporti sei un criminale di guerra

Da ieri il popolo russo è rappresentato da un uomo accusato di essere un criminale di guerra. Su Vladimir Putin pende un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale dell’Aia e, se nel 2024 dovesse ricandidarsi alle elezioni presidenziali, come intende fare, e dovesse vincere, cosa ormai al di là delle intenzioni di voto dei suoi concittadini, a Mosca sarà eletto un ricercato internazionale. Se la prossima settimana, come annunciato, il leader cinese Xi Jinping andrà al Cremlino – e chiunque altro lo farà dopo di lui – incontrerà, tratterà e si offrirà come mediatore per un uomo che secondo la Corte penale internazionale “sarebbe responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina dalla Federazione russa”. La Corte penale internazionale ha emesso il mandato d’arresto per Putin e per Maria Lvova-Belova, commissario per i diritti dei bambini della Federazione russa, che il mese scorso ha detto di aver adottato un bambino di Mariupol, e la cosa più rilevante è che ci sono “fondati motivi per ritenere” che Putin abbia “la responsabilità penale individuale per i suddetti crimini”.