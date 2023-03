Sui sentieri dei trasferimenti di armi dalla Polonia all'Ucraina

Basta piazzarsi a Rzeszów, in Polonia, per vedere il fermento dell’occidente nell’aiutare l’Ucraina. Rzeszów è uno dei punti in cui transitano i leader internazionali, spesso diretti da Volodymyr Zelensky, e uno dei punti in cui passano anche la armi da mandare a Kyiv. La città polacca è l’avamposto del sostegno dell’Alleanza atlantica all’Ucraina e qui avevano concentrato le loro attenzioni sei spie che agivano per conto di Mosca. Ieri Varsavia ha annunciato di aver smantellato la rete di spionaggio che, per un lasso di tempo non specificato, avrebbe tenuto sotto osservazione i nodi di trasferimento di armi verso l’Ucraina e pianificato atti di sabotaggio per impedirne l’arrivo a destinazione.

