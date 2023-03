Un aereo russo colpisce un drone degli Stati Uniti, che tengono i toni bassi

Martedì mattina, un drone di sorveglianza statunitense, che sorvolava il Mar Nero, è stato attaccato da due aerei da guerra russi, due Su-27, ed è stato fatto precipitare in acque internazionali. Il drone era un Mq-9 Reaper, compiva azioni di routine nello spazio aereo internazionale prima che venisse intercettato dai due jet di Mosca. Uno dei Su-27 è andato davanti al velivolo, ha scaricato carburante, ha condotto manovre che il Pentagono ha definito “pericolose”, fino ad arrivare alla collisione che ha portato al danneggiamento dell’elica del drone. Agli Stati Uniti non è rimasta altra scelta che abbatterlo. Molte delle mire e delle minacce della Russia hanno a che fare con il Mar Nero, il suo accesso e la pericolosità della sua navigazione hanno portato per mesi al blocco dell’esportazione del grano in partenza dai porti ucraini.

