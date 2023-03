La Svizzera distrugge missili inglesi invece che inviarli a Kyiv

Milano. La nostra politica si basa “sull’impegno per la pace, sulla legge umanitaria, sulla mediazione ove possibile”, ha detto il presidente della Confederazione svizzera, Alain Berset, che ribadisce così la neutralità del suo paese e il fatto che “le armi svizzere non debbano essere utilizzate nelle guerre” (chissà a che cosa servono allora queste armi, se nemmeno si possono utilizzare nell’Ucraina che si difende dall’aggressione russa). Non le usa la Svizzera, ma non le possono usare nemmeno i paesi che hanno acquistato questi armamenti, come Germania, Spagna e Danimarca, che hanno fatto esplicita richiesta di inviare a Kyiv le armi di produzione svizzera presenti nei loro arsenali. Di più: Secondo l’Nzz am Sonntag, la Svizzera smantellerà 60 Rapier, un sistema missilistico di difesa terra-aria di produzione inglese, che pure sono funzionanti.

