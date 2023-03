Cosa cerca la Russia in Moldavia

Per Mosca l’idea di un’aggressione contro la Moldavia non parte da un presupposto militare, ma dall’idea che in un paese con meno di tre milioni di abitanti e con un prodotto interno lordo all’incirca pari a quello della Basilicata, la politica sia facilmente destabilizzabile. Domenica la polizia moldava ha detto di aver arrestato una rete di sabotatori mandati da Mosca, addestrati per provocare disordini di massa durante le proteste contro il governo. Ogni settimana a Chisinau, la capitale del paese, gruppi di manifestanti sfilano, con intenzioni più o meno violente, sotto i palazzi delle istituzioni moldave e da tempo le autorità hanno cercato di dimostrare come non soltanto Mosca sia al corrente di questi movimenti, ma cerchi anche di alimentarli e finanziarli attraverso un piano strutturato.

