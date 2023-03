Ognuno ha il suo ruolo nell'Ue, quello dei Baltici è insistere

L’Europa vista dal Baltico è una tavola lunga, spaziosa, in cui accomodarsi e cambiare, in meglio, il mondo. E’ anche un bastione contro le autocrazie, al quale – sempre dalla prospettiva baltica – ogni tanto salta un mattone, si smussa un angolo, e allora ecco che bisogna procedere alla ristrutturazione. Non è un grosso sforzo, ma bisogna riconoscere quando farlo e poi farlo tempestivamente. L’Ucraina vista dal Baltico è l’antemurale di questa struttura europea. Anche questo antemurale va rafforzato, curato, sostenuto, altrimenti potrebbe crollare e se crolla, dopo, bisogna vedersela direttamente con quello che i baltici temono da sempre: l’imperialismo del Cremlino. Vytautas Landsbergis ha trascorso gran parte della sua vita a curare l’Europa e prima ancora a rendere il suo paese, la Lituania, libera dall’occupazione russa. Ci ha lavorato con i suoi vicini, i lettoni e gli estoni, e il risultato non è stato soltanto la magnifica catena baltica piena di bandiere e canti con cui nell’agosto nel 1989 i baltici videro che contro il regime erano tantissimi, ma anche l’ostinato movimento di liberazione e indipendentismo che permise alla Lituania, con sangue e dolore, di diventare indipendente dall’Urss. Vilnius fu la prima a uscire dall’Unione sovietica, poi arrivarono anche Riga e Tallinn, e insieme, dall’inizio dell’invasione russa contro Kyiv, non smettono di ricordare a Bruxelles cosa c’è in gioco. Landsbergis ha novant’anni – oggi suo nipote Gabrielius è ministro degli Esteri – è stato il primo presidente della Lituania indipendente e tra la Russia di ieri e quella di oggi vede poche differenze: “Putin è la guerra. Così era l’Urss stalinista e così è la sua erede, la Russia putinista”, ci ha detto.

