L'Ucraina vista dal treno è già dentro l'Europa

La diplomazia ha la forma di un treno, corre su rotaia, e accetta di rendere possibili tutte le missioni impossibili, come portare il presidente americano Joe Biden in un paese in guerra, dentro al cuore di Kyiv a bordo di vagoni speciali soprannominati Rail force one. Ma sulle rotaie ucraine non si muove soltanto la diplomazia, anche qualcosa di più: la salvezza dei suoi cittadini e il futuro dell’integrazione europea di questo paese che approfitta di ogni cicatrice lasciata dagli attacchi russi per reinventarsi. Il 19 gennaio del 2023, i rappresentanti di Polonia e Ucraina hanno firmato un accordo per sviluppare una linea ferroviaria ad alta velocità tra Varsavia e Kyiv. La tratta esiste già, passa per Leopoli, ma va adattata agli standard europei nella parte ucraina. Lungo le ferrovie si sta già costruendo l’Europa e l’ingresso di Kyiv dentro l’Unione è quasi un dato di fatto che va oltre i trattati, le firme, le attese. Qui, in Ucraina, Bruxelles non si aspetta, Bruxelles si anticipa, e i treni, che in questi mesi hanno salvato vite, permesso all’Ucraina di continuare a commerciare e rifornirsi, che hanno collegato e allungato lo spazio europeo, ne sono l’esempio. C’è un uomo che è diventato il volto di questa rivoluzione su rotaia, che non appena la Russia ha invaso l’Ucraina si è messo a correre più di altri, più dei suoi stessi treni, per fare in modo che le città non rimanessero isolate, continuassero a vivere, che le persone potessero muoversi. Si chiama Oleksandr Kamyshin, è uno dei volti più noti della resistenza ucraina, ha trasformato le ferrovie in questo anno di guerra ed è molto ambizioso. Siamo andate a trovarlo in una delle sue case, forse la più importante, sicuramente la più grande: vicino alla stazione centrale di Kyiv. Un edificio triangolare, dall’aspetto austero, che ospita chi va e chi viene, chi fugge e chi cerca rifugio, tra controlli capillari, ragazzi in mimetica, scritte che indicano dove rifugiarsi in caso di allarme antiaereo e bandiere ucraine, ovunque.

