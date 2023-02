La mattina speciale della capitale Kyiv bloccata e grata: il presidente Biden è qui

Kyiv, dalla nostra inviata. “C’è Joe Biden!”, hanno esclamato gli ucraini increduli e grati. Perché lo aspettavano, il presidente americano, lo avevano invitato, chiamato, voluto e nella settimana in cui si ricorda l’inizio dell’invasione russa è arrivato tra le sirene antiaeree che non si sentivano da qualche giorno. E non è comparso in una data qualsiasi, ma mentre il cuore di Kyiv, Piazza Indipendenza, ricordava le proteste e i manifestanti uccisi nel primo forte atto di questa guerra divisa in fasi: Euromajdan. Le foto degli ucraini caduti nelle manifestazioni del 2014 sono ovunque, percorrendo corridoi di occhi e di nastri blu e gialli, gli abitanti di Kyiv portavano rose rosse alla “centuria celeste”. Così sono chiamate le vittime, “gli eroi”, come vengono identificati in questa città-museo che ogni giorno che passa aggiunge una teca, uno strato, tra i cavalli di Frisia, i carri armati russi, pezzi di armi. Nella storia si è aggiunta la visita del presidente americano, arrivato per guardare al futuro e non al passato. Anche lui ha voluto rendere omaggio ai caduti, i soldati morti dal 2014 durante la guerra nel Donbas, iniziata dopo l’occupazione della Crimea da parte di Mosca.

