Le armi giuste contro l'altra guerra di Putin, quella ibrida

Visi di granito grigiastro. Espressioni facciali assenti e voci monocorde. Occhi che esprimono prima di tutto un’efferatezza distaccata, una brutalità abusata al punto da diventare noia. Chiunque abbia provato a leggere nelle espressioni dei generali di Vladimir Putin è rimasto intrappolato in un labirinto di contraddizioni pericolose e audaci previsioni smentite puntualmente dalle decisioni del presidente russo. Meglio non giocare a interpretare il bagliore brutale degli sguardi dei generali di Mosca, tanto ingessati da sembrare finti, robotici, impigliati in una teca fatta di violenze e rimpianti per un impero da riconquistare con ogni mezzo. Tra tutti i generali, tutti gli uomini in mostrine del presidente, uno su tutti ha scatenato previsioni inesatte, aspettative infrante, speculazioni sfrontate: Valeri Vasilevic Gerasimov, nato a Kazan nel 1955, in uniforme, prima sovietica e poi russa, dal 1976. Gerasimov è il capo di stato maggiore delle Forze armate russe e tra tutti i volti inespressivi dell’esercito di Mosca, il suo è il più refrattario alla mimica. I romantici si chiedono se abbia un’anima, gli sfrontati se abbia una testa con cui pensare o se sia programmato soltanto per obbedire. Gerasimov parla pochissimo, sorride altrettanto, fa parte della triade che decide se lanciare o meno un ordigno nucleare – gli altri due sono il presidente e il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Ha vissuto tutte le guerre russe, inclusa la Cecenia e da gennaio è a capo della guerra in Ucraina. Una promozione? No, occuparsi del campo di battaglia è un calice amaro e Gerasimov dovrà confrontarsi con le aspettative molto alte di Putin che non ha esperienza militare: se fallisce, potrebbe sperimentare la fine rapida di una carriera lunga. Poco dopo il suo nuovo incarico, il generale Gerasimov ha rilasciato un’intervista a Argumenty i Fakty, un settimanale che raccoglie spesso le dichiarazioni di uomini importanti della cerchia del potere russo. In quell’occasione disse che per la Russia la vera minaccia non veniva dall’Ucraina ma dalla Nato, dalla sua espansione, e quindi bisognava pensare a neutralizzare i pericoli dell’occidente. Aveva prospettato riforme delle Forze armate russe per fronteggiare questa minaccia e aveva promesso di neutralizzare le insidie che provenivano dall’“occidente collettivo”, termine con cui Putin e i suoi si riferiscono in generale ai paesi non autocratici. Ci si aspettava qualcosa di più da questo generale di poche parole: un manifesto programmatico delle Forze armate, un testamento sui futuri mesi di guerra. Invece l’intervista ad Argumenty i Fakty poco aveva a che fare con l’articolo dal titolo: “Il valore della scienza nella previsione”, uscito nel 2013 sulla rivista Voenno Promyshlennyj Kur’er, e che fu interpretato come il pilastro delle future guerre di Mosca, tanto da essere conosciuto come “la dottrina Gerasimov”.

