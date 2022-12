Come cambiano l'Ue le signore della guerra

Mi sono sentita sola come donna e come europea”, disse Ursula von der Leyen dopo la visita in Turchia durante la quale le fu negata una sedia vicino al presidente turco e al presidente del Consiglio europeo e rimase relegata su un divano – lo ricorderete, è il sofagate. Se avessi avuto una giacca e una cravatta non sarebbe accaduto, continuò la prima presidente donna della Commissione europea, “nelle foto dei vertici precedenti non ho visto una scarsità di sedie, ma non ho nemmeno visto altre donne”. Si parlò molto allora – era l’aprile del 2021 – di Erdogan e del suo disprezzo per le donne, e delle liti protocollari tra la von der Leyen e Charles Michel, che in effetti erano state piuttosto determinanti nell’assenza della sedia fatidica. Si parlò moltissimo anche delle donne, della loro leadership, delle quote rosa, della parità dei sessi e della rappresentanza femminile nelle istituzioni europee, tanto più che anche la Banca centrale europea è guidata da una donna, la francese Christine Lagarde, e di lì a poco, nel gennaio di quest’anno, anche la presidenza del Parlamento europeo sarebbe stata affidata a una donna, la maltese Roberta Metsola. Se si pensa che per di più queste tre signore sono tutte di area conservatrice, il dibattito sulla rappresentanza femminile è diventato un altro elemento di polarizzazione tra destra e sinistra – l’elezione di Giorgia Meloni in Italia ha chiuso idealmente il cerchio. Ma in mezzo c’è stata la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina, è piombato Marte nel mondo che si voleva devoto a Venere, e questo eterno discutere sulla parità si è trasformato ancora una volta, mostrando finalmente quel che ci interessa di più: più del genere, contano le idee chiare e la leadership e la capacità di persuasione, perché il mondo si governa insieme ancor più durante una guerra. Siamo andate a vedere come si sono trasformate le donne europee in quest’ultimo anno di sconvolgimento, superando con un balzo il piagnisteo che spesso accompagna le storie che parlano di donne e di potere per raccontare invece queste nostre signore della guerra.

