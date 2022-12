S'aggira per l'Europa lo spettro del protezionismo

Un leader europeo va in America, l’altro va in Cina, nello stesso giorno, oggi, mentre attorno cadono costanti le bombe di Vladimir Putin sull’Ucraina, gli ucraini si industriano per sopravvivere al freddo e al buio e i cinesi protestano contro i lockdown efferati voluti da Xi Jinping. Charles Michel arriva a Pechino, mentre il regime studia la repressione contro i manifestanti: il presidente del Consiglio europeo deve sottoporsi a un test per verificare che non abbia il Covid. Poiché il suo staff non ha pensato di gestire questa pratica – il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che era andato in visita in Cina all’inizio di novembre, si era attrezzato e si era portato un medico da casa – Michel si deve affidare al tampone amministrato da un medico cinese. Nulla di grave, ma questo piccolo dettaglio mostra molte cose che tendiamo a non considerare quando ci approcciamo alla Cina. Tutto un altro clima (e nessun tampone) si respira invece nella visita americana iniziata ieri di Emmanuel Macron: la crisi del 2021 – quando gli americani assieme agli inglesi fecero saltare la commessa di sottomarini nucleari francesi destinati all’Australia e il capo dell’Eliseo chiese, senza essere ascoltato, che tutta l’Unione europea lo sostenesse nella sua ira funesta contro Washington – pare superata e gli sherpa che preparano l’incontro con Joe Biden dicono che questo incontro serve a mostrare quanto è solida l’alleanza transatlantica. Ma dietro ai buoni propositi ben più facili rispetto a quelli di Michel in Cina si nascondono delle insidie: sul rapporto con Pechino intanto, visto che gli americani vogliono che gli europei adottino la linea dura ma non trovano il consenso che vorrebbero. E poi ci sono i disaccordi emersi sul famigerato Inflation Reduction Act voluto da Joe Biden per contrastare la crisi energetica e che per gli europei è un atto puro ed esplicito di protezionismo ai loro danni. Proprio quest’ultima questione preoccupa moltissimo commentatori ed esperti, non soltanto per quel che riguarda gli americani: nel nuovo mondo che si sta costruendo dopo l’invasione della Russia in Ucraina si aggirerà incontrollato lo spettro del protezionismo?

