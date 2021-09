O compari con la Cina o alleati Aukus, l'Europa scelga ora

L’Amministrazione Biden ieri ha cercato di calmare la rabbia della Francia per la partnership Aukus con Australia e Regno Unito e la rottura del contratto per la fornitura di sommergibili francesi a Canberra. Parigi rimane un “partner vitale”, ha detto il segretario di Stato, Antony Blinken: “Collaboriamo in modo incredibilmente stretto con la Francia su molte priorità condivise nell’Indo-Pacifico, ma anche nel resto del mondo. Continueremo a farlo. Diamo un valore fondamentale a quella relazione”. La rabbia francese è stata espressa dal ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, che ha denunciato una “pugnalata alla schiena” e accusato gli Stati Uniti di “mancanza di coerenza”. L’ambasciata di Francia a Washington ha cancellato una cena per commemorare il 240esimo anniversario della Battaglia di Chesapeake, quando la flotta francese sconfisse quella britannica durante la Guerra di indipendenza americana. A Bruxelles l’Alto rappresentante, Josep Borrell, è tornato a parlare di cooperazione con la Cina nell’Indo-Pacifico. E’ come se l’Ue fosse rimasta a venti anni fa, quando il centro del mondo era l’Atlantico, e la Cina solo una grande occasione per fare affari. Come se non dovesse scegliere da che parte stare nella nuova guerra fredda tra Washington e Pechino.

