Gli Avengers contro la Cina fanno infuriare la Francia

La nuova alleanza permetterà all'Australia di costruire per la prima volta sottomarini a propulsione nucleare. E' stata annunciata da Joe Biden alla Casa Bianca, in collegamento con il primo ministro britannico Boris Johnson e il premier australiano Scott Morrison

Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia hanno annunciato un’alleanza AUKUS - acronimo di Australia, United Kingdom e United States – una partnership di sicurezza trilaterale per la condivisione di tecnologie avanzate, con l’obiettivo di contrastare la Cina, che negli ultimi anni è stata accusata di aumentare le tensioni in territori contesi come il Mar Cinese Meridionale. Questa alleanza permetterà all'Australia di costruire per la prima volta sottomarini a propulsione nucleare - attualmente posseduti soltanto da sei paesi al mondo - utilizzando la tecnologia fornita dagli Stati Uniti

"Questa è un'opportunità storica per le nostre tre nazioni, per gli alleati e i partner, per proteggere i valori condivisi e promuovere la sicurezza e la prosperità nella regione indo-pacifica", si legge nella dichiarazione congiunta.

Politico scrive che l’accordo faciliterà anche la condivisione di informazioni su aree strategiche come l'intelligenza artificiale. Diversi analisti hanno fatto notare che Aukus è probabilmente l'accordo di sicurezza più significativo tra le tre nazioni dai tempi della Seconda guerra mondiale.

Nelle dichiarazioni ufficiali la Cina non è stata menzionata direttamente. I tre leader hanno ripetutamente fatto riferimento a problemi di sicurezza regionale che sono "cresciuti in modo significativo".

Il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ha detto alla Bbc che la Cina "sta affrontando la più grande spesa militare della storia, sta facendo crescere la sua marina e l'aeronautica a un ritmo enorme. Ovviamente è impegnata in alcune aree contese", e "i nostri partner in quelle regioni vogliono essere in grado di mantenere la propria posizione".

L’ambasciata cinese a Washington ha condannato l'accordo definendolo "estremamente irresponsabile", e ha accusato i paesi di “mentalità da guerra fredda e pregiudizio ideologico”. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha inoltre affermato che il patto "mina seriamente la pace e la stabilità regionali e intensifica la corsa agli armamenti".

Chinese FM spokesperson Zhao Lijian @zlj517 said the #AUKUS deal supplying Australia with nuclear subs seriously damages regional peace & stability, intensifies arms race, undermines non-proliferation treaty. https://t.co/QVoU5w76ER pic.twitter.com/HuzAlnpvRM — Global Times (@globaltimesnews) September 16, 2021

Ma non c'è solo la Cina. Anche e soprattutto la Francia non ha preso bene la nuova rinnovata alleanza tra Washington, Londra e Canberra. Parigi da anni negoziava un accordo con l'Australia da 50 miliardi di euro per la costruzione di 12 sottomarini, e improvvisamente si è ritrovata senza commessa. "E' davvero una pugnalata alle spalle. Avevamo stabilito un rapporto di fiducia con l'Australia, questa fiducia è stata tradita", ha detto alla radio France Info il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian.