Giorgia Meloni a Bruxelles: ecco il "giro d'orizzonte"

Giro d’orizzonte è l’espressione più utilizzata a Bruxelles in vista degli incontri di oggi tra i leader delle istituzioni dell’Ue e Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, Charles Michel e Roberta Metsola faranno dunque un “giro d’orizzonte” sui principali temi dell’agenda europea per capire le posizioni e le intenzioni, le opinioni e le priorità della presidente del Consiglio. Perché, malgrado le rassicurazioni sull’Ucraina e sul rispetto delle regole fiscali nel discorso programmatico in Parlamento, l’Ue non è riuscita ancora a farsi un’idea chiara su Meloni. La trasformazione da leader sovranista che voleva uscire dall’euro a presidente del Consiglio responsabile e atlantista provoca più domande che risposte. Una fonte dell’Ue ci ha chiesto: “Qual è il suo programma? Cosa farà?”, riconoscendo che Meloni non è “il classico” capo di governo europeo. Il continuo uso di slogan da campagna elettorale è incompatibile con le soluzioni che vanno proposte, negoziate e concordate non solo con Bruxelles, ma con altri 26 stati membri. Dire di voler un’Europa confederale che si occupi di grandi temi significa dimenticare che piccole cose su cui l’Unione europea non ha competenze, come un virus, possono trasformarsi all’improvviso in crisi planetarie. Dal diametro delle vongole dipende la sostenibilità della pesca – e comunque l’Italia ha sempre ottenuto una deroga. Anzi, l’origine del limite di 2,5 centimetri è italianissima: l’Ue ha copiato il dispositivo di un Decreto del presidente della Repubblica, firmato nel 1968 da Giuseppe Saragat, per limitare l’impoverimento dei mari. Insomma, dal punto di vista di Giorgia Meloni, difendere il diametro delle vongole dovrebbe quasi essere una rivendicazione sovranista.

