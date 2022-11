Le due opzioni di Xi Jinping dopo le proteste: aprire o punire

Nonostante la propaganda, sta arrivando lenta una consapevolezza: il Partito comunista cinese, soprattutto nella nuova rinnovata e accentratissima leadership di Xi Jinping, ragiona per calcoli e non per interesse della popolazione. L’obiettivo interno è la sopravvivenza del sistema, quello esterno la sfida all’America e all’occidente

Difficile dire, in questa fase, se siano stati davvero i Mondiali di calcio in Qatar ad aver acceso le proteste spontanee di questi giorni in Cina. La Cctv, l’emittente statale cinese, nel dubbio ha iniziato a censurare le immagini dei tifosi sugli spalti che si abbracciano ed esultano senza mascherine durante le partite di calcio seguitissime in Cina. Sarebbe stata proprio quella finestra su un mondo che in qualche modo ha superato la crisi pandemica ad aver fatto realizzare a molti cinesi una cosa: la politica Zero Covid di Xi Jinping c’entra poco con la crisi sanitaria, ma ha soprattutto una funzione di controllo e di coercizione. Ed è un modello giustificabile solo dall’esistenza stessa del sistema autoritario, che non può perdere la faccia e cambiare strategia, dopo aver puntato tutto sull’eliminazione del virus e criticato per mesi la gestione dei contagi da parte dei paesi occidentali.