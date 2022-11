La resistenza ucraina smonta la formula realista nei confronti dei regimi. L'incontro Macron-Biden

Milano. La visita di Emmanuel Macron a Washington che comincia oggi serve a sancire l’unità occidentale a sostegno dell’Ucraina contro l’invasione russa, dopo un inizio burrascoso nella relazione franco-americana a causa della commessa di sottomarini all’Australia da parte di Parigi saltata lo scorso anno in seguito a un’ingerenza di Joe Biden e del governo di Londra. “Ingerenza” non è una parola casuale: è diventato un termine che scandisce gran parte delle relazioni internazionali. Ancor più oggi che i temi di discussione nei vertici multilaterali si sono molto allargati: c’è la guerra, ma ci sono anche le sue conseguenze sugli altri paesi, intesi come governi e come popoli, come dimostrano le proteste in Cina e nella Repubblica islamica d’Iran.

