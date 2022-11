Il silenzio dell'Ue sulle proteste cinesi nasconde le illusioni su Xi

Nessuna critica esplicita alle draconiane misure di test e lockdown di massa imposte dal regime cinese da quasi tre anni: Bruxelles è impegnata in un complicato esercizio diplomatico per cercare di allontanare Xi Jinping da Putin. Il rischio per Michel è di sottovalutare le reali intenzioni di Pechino

Bruxelles. L’Unione europea ieri ha rifiutato di commentare le proteste contro la politica “Zero Covid” in Cina e gli arresti compiuti dalle autorità di sicurezza contro i manifestanti pacifici. “Stiamo seguendo da vicino le diffuse proteste in molte città cinesi contro la stringente politica zero Covid”, si è limitata a dire al Foglio Nabila Massrali, la portavoce del Servizio europeo di azione esterna guidato da Josep Borrell. Il portavoce del governo di Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, si è spinto appena oltre, suggerendo educatamente a Pechino di comprare vaccini occidentali. “Forse dopo tre anni di pandemia, possiamo che l'Europa e la Germania hanno avuto un'esperienza molto buona somministrando vaccini mRna”, ha spiegato il portavoce del cancelliere tedesco. Nessuna critica esplicita alle draconiane misure di test e lockdown di massa imposte dal regime cinese da quasi tre anni. Nessun avvertimento sul rispetto del diritto di manifestare dei cittadini cinesi. L’Ue è impegnata in un complicato esercizio diplomatico per cercare di allontanare Xi Jinping da Vladimir Putin. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, giovedì sarà a Pechino per un faccia a faccia con il presidente cinese. Non è questo il momento di imbarazzare Xi con critiche al “Zero Covid”.