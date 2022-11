Charles Michel vola a Pechino. La diplomazia dei sorrisi con Xi

La prossima settimana il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, andrà a Pechino, in una delicatissima visita (la prima di un presidente dell’Ue dal 2018) che dovrebbe essere un primo passo, forse, alla riapertura di alcuni canali di comunicazione tra l’Unione europea e la Cina o almeno al riequilibrio dei toni del dialogo. Michel non si tratterrà molto – pare che non si fermerà nemmeno a dormire – e il suo viaggio arriva a meno di un mese da quello molto chiacchierato del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ma anche a poche settimane da un evento particolarmente spiacevole: alla fiera dell’export di Shanghai, il messaggio registrato di Michel è stato censurato dalla Cina perché conteneva riferimenti alla guerra in Ucraina e alla dipendenza economica dell’Ue dalla Cina. Dentro all’Unione l’approccio con Pechino è cambiato significativamente dal marzo dello scorso anno, quando la Cina ha imposto sanzioni contro rappresentanti delle istituzioni e della democrazia europea. Il dibattito non riguarda soltanto i diritti umani violati – le sanzioni poste dall’Ue contro quattro funzionari responsabili degli abusi nella regione dello Xinjiang nelle prossime settimane saranno probabilmente rinnovate, ha scritto Finbarr Bermingham, corrispondente da Bruxelles del South China Morning Post. Il problema è anche la competizione strategica ed economica.

