E' difficile fidarsi di Xi Jinping

L’incontro di Biden con Xi rappresenta uno sforzo per fermare il declino delle relazioni sino-americane, ma non è riuscito ad affrontare nessuna delle questioni fondamentali che hanno afflitto questa relazione negli ultimi anni. Pertanto, sarebbe irrealistico aspettarsi il ritorno di una dinamica positiva. Invece, la narrazione della competizione strategica sino-americana – al limite di un’altra “Guerra fredda” – ha già preso piede nella testa dei responsabili politici sia a Washington sia a Pechino, e questa narrativa persisterà e si intensificherà. Le visioni alternative delle relazioni sino-americane saranno semplicemente scartate o stigmatizzate come ingenue. In questo contesto, è ovviamente del tutto irrealistico aspettarsi che Xi Jinping prenda le parti dell’occidente nella guerra Russo-Ucraina, ma non dobbiamo nemmeno aspettarci che sostenga la Russia fino in fondo. Xi continuerà invece a muoversi con cautela, curando gli interessi della Cina e approfittando nel frattempo del relativo indebolimento della Russia, della sua crescente dipendenza dalla Cina e della preoccupazione dell’occidente per le disavventure di Putin.

Sergey Radchenko

storico, Wilson E. Schmidt Distinguished Professor alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies

