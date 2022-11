A Bali l'occidente si approccia cordiale con Xi, ma la fregatura è dietro l'angolo

Al G20 si cerca una pacifica convivenza con la Cina, ma per il presidente cinese la priorità è un’altra: farsi trattare alla pari di Washington, ottenere il suo spazio e il suo peso nella diplomazia internazionale, e trovare una via d’uscita alla crisi economica globale che sta arrivando

Seul, dalla nostra inviata. Le strette di mano e i sorrisi di ieri tra il presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping al G20 di Bali non sono stati un caso isolato. Anche martedì gli incontri di Xi con i leader del mondo liberale sono stati sorprendentemente cordiali. Dopo sei anni di gelo, il leader cinese ha incontrato per la prima volta un primo ministro australiano, il laburista Anthony Albanese, che ha detto prima dell’incontro: “Abbiamo le nostre divergenze, e l’Australia non si allontanerà dai nostri interessi e valori”, e pare chiaro che non si sia parlato del boicottaggio economico che Pechino ha imposto a Canberra da quando quest’ultima ha chiesto un’indagine internazionale sul Covid-19. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto di aver apprezzato il ritorno del dialogo tra America e Cina, ma durante una conferenza stampa ha comunque rinnovato l’invito a “non fare con Pechino lo stesso errore di dipendenza che abbiamo fatto con la Russia per i combustibili fossili”: “Dobbiamo trovare un nuovo equilibrio delle relazioni”.