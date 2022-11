G20, Meloni incontra Biden e Erdogan: confronto su guerra in Ucraina, Cina e migranti

Circa un'ora di colloquio con il presidente degli Stati Uniti. Migranti, lotta al terrorismo e rapporti commerciali, i temi discussi con il presidente turco. A margine dei lavori la premier parla anche con Charles Michel

Da Biden a Erdogan. Il G20 di Giorgia Meloni, il primo vero grande appuntamento istituzionale e diplomatico da premier, entra nel vivo. Sul tavolo le principali sfide della geopolitica: la guerra in Ucraina, prima di tutto, il sostegno a Kyiv e la posizione sulla Russia. Ma anche quella sulla Cina. E poi il clima e i migranti.



L'incontro più significativo, ma forse anche il meno complicato, è stato quello con Joe Biden, con cui al di là delle sostanziali differenze di posizionamento politico Giorgia Meloni condivide un approccio molto simile sui temi internazionali. In particolare sulla condanna di Valdimir Putin ma pure rispetto a Pechino, verso cui le critiche della leader di FdI sono sempre state dure. Il colloquio tra la presidente del Consiglio e l'inquilino della Casa bianca è durato circa un'ora. "Il colloquio si è incentrato sulla solidità dell’alleanza transatlantica e sull'eccellente cooperazione per fare fronte alle sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune", ha spiegato Palazzo Chigi con un nota. Al centro del confronto, "il continuo sostegno all’Ucraina, la stabilità nel Mediterraneo e nell’Indo-pacifico e i rapporti con la Cina". Fonti del governo aggiungono che i due leader "hanno ribadito i profondi e duraturi legami tra le nostre Nazioni e il forte interesse a rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori di interesse reciproco".



Nel corso del bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "sono stati affrontati gli sviluppi della guerra d’aggressione russa all’Ucraina e le principali sfide che si pongono di fronte alla Comunità internazionale, che vedono impegnate insieme Turchia e Italia", spiega ancora un'altra nota di Palazzo Chigi. Più nello specifico, è stata condivisa la necessità di collaborare sulla questione migranti oltre che sulla lotta al terrorismo. I due leader "hanno condiviso inoltre l’auspicio di un ulteriore rafforzamento dei rapporti commerciali bilaterali. Il presidente Meloni ha anche sottolineato l’importanza della cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato, e ribadito la volontà di lavorare insieme per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Ankara".







Questa mattina inoltre, Meloni è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica indonesiana, Joko Widodo, tra foto di rito e strette di mano, prima che il vertice entrasse nel vivo. Poi un incontro a margine dei lavori con Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo che Meloni ha conosciuto nel viaggio di poche settimane fa a Bruxelles. Con lui - fanno sapere fonti di Bruxelles - la premier ha accennato al dossier migranti, su cui il confronto con l'Unione europea resta acceso.



La giornata della premier è cominciata con un lunga chiacchierata con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nella sede dell’albergo dove soggiorna a Bali. Anche il leghista fa parte dalla delegazione giunta in Indonesia per il vertice dei leader mondiali.