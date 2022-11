Quanto pesa sulle elezioni in Turchia la minaccia terroristica dopo Istanbul

L’attentatrice arrestata confessa legami con il Pkk. La preoccupazione diffusa nell’opinione pubblica è che tali attacchi possano essere il preludio per una nuova ondata di attentati come è già avvenuto in passato in prossimità di scadenze elettorali. Erdogan tra politica interna e mediorientale

Ankara. In molti in Turchia si interrogano sui possibili autori dell’attentato al centro di Istanbul. La prima cosa che viene in mente è che a compiere un simile atto terroristico possa essere stato il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) come sostengono le autorità turche oppure lo Stato islamico o al Qaida. La preoccupazione diffusa nell’opinione pubblica è che tali attacchi possano essere il preludio per una nuova ondata di attentati come è già avvenuto in passato in prossimità di scadenze elettorali e come accadde dopo le elezioni del 7 giugno 2015, quando il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) perse la maggioranza assoluta in Parlamento grazie al successo del Partito democratico dei popoli (Hdp), filocurdo.