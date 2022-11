La strategia elettorale di Erdogan si ritorce contro la Svezia

Stoccolma è ostaggio di Ankara per entrare nella Nato: il leader turco vuole giocare la carta dell'estradizione dei curdi per strizzare l'occhio alla Russia in occasione delle presidenziali del giugno 2023

Ankara. La strada per l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato diventa sempre più tortuosa e lunga. Non è bastato nemmeno il terzo incontro di alto livello tra Ankara e Stoccolma, che si è svolto martedì 8 novembre, per sciogliere le resistenze del governo turco che continua a chiedere per il via libera nell’Alleanza atlantica l’estradizione di presunti terroristi. Neppure il nuovo primo ministro svedese Ulf Kristersson non è riuscito a ottenere dai colloqui con il presidente turco Erdogğan le garanzie richieste per la ratifica dell’adesione della Svezia.