Svezia e Finlandia nella Nato sono un duro colpo per Putin, non solo per ragioni geopolitiche

Gli esperti dicono che la botta cosiddetta geopolitica è potente. C’è di mezzo la trasformazione del mar Baltico in un lago della Nato, il depotenziamento radicale di San Pietroburgo come porto e finestra sull’occidente europeo, la caduta di rango dell’enclave di Kaliningrad, salta l’intera strategia appena aggiornata ai nuovi dati geoclimatici per il mondo delle comunicazioni nell’Artico, per non parlare del lungo confine finlandese-russo. Ci sono poi gli aspetti simbolici, la storia della guerra di Finlandia, il lascito sovietico della “finlandizzazione”, una sorta di sovranità limitata dissimulata nel neutralismo, il modello che (oh, la beffa) si pensava opportuno applicare all’Ucraina in nome del pensiero “realista”. E per la Svezia il peso di una tradizione bisecolare, gli orientamenti solidi di un partito di governo eterno, la socialdemocrazia, che hanno sempre mantenuto come premessa strategica, ideologia di stato al pari del luteranesimo, la condizione di neutralità politico-militare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE