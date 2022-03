Cos'è la “finlandizzazione” dell'Ucraina

L’argomento principe addotto da chi spiega l’aggressione all’Ucraina quale conseguenza dell’espansione a est della Nato è l’aumento della percezione d’insicurezza che l’allargamento avrebbe prodotto a Mosca. Che la Russia soffra, e non certo dalla fine della guerra fredda, di un complesso di accerchiamento è cosa fin troppo nota e dibattuta. I geopolitici, quelli veri, sostengono da sempre che un simile senso d’insicurezza è tipico delle potenze continentali, alle quali manca la naturale protezione offerta dal mare. Le sconfinate pianure della steppa prive di difese naturali e l’esperienza storica, le aggressioni subite da Russia prima e Unione Sovietica poi, sono origini credibili di questa percezione. E’ curioso, tuttavia, che coloro che tanto se ne preoccupano non prestino altrettanta attenzione alla percezione d’insicurezza dei paesi ben più piccoli e deboli che con la Russia confinano: i tre stati Baltici, privi di profondità strategica, la Polonia o la Finlandia. Da tempo quest’ultima è però assurta a inattesa notorietà nelle analisi sul conflitto in Ucraina. Scopo ultimo della guerra in atto è infatti, nelle parole stesse di Putin, l’impegno formale da parte di Kyiv a non aderire in futuro alla Nato e all’Ue.

