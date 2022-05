Cresce la domanda di armi, ma l'industria della Difesa ha un problema: l'inflazione

Lo scorso 4 maggio, presentando i risultati del primo trimestre 2022 di Leonardo, l’ad Alessandro Profumo ha comunicato alcune ottime notizie. Per esempio, ha detto che il business governativo – cioè il capitolo produttivo che vede il ministero della Difesa come committente – “conferma nel periodo un buon livello di ordini, con ricavi e redditività in crescita e un flusso di cassa in miglioramento”. Ma ha sottolineato anche un paio di aspetti preoccupanti. Oltre all’aumento del debito – passato da 1,5 miliardi di euro dello scorso anno a 4,8 miliardi – c’è quello che riguarda i prezzi delle materie prime, in rapido aumento. Alessandra Genco, Chief Financial Officer della controllata del ministero dell’Economia, l’ha spiegato così: “Assistiamo a un aumento dei prezzi su tutti i prodotti e i servizi. Dalla metà dello scorso anno, stiamo mettendo in atto azioni di mitigazione, inclusa quella di estendere i termini dei contratti con i fornitori per contenere i costi. Il problema era emerso con il Covid, ma ora abbiamo la guerra in Ucraina e la crisi in Cina, con molte navi cargo ferme ai porti. Tutto sta diventando più complesso”.

