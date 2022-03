Kaliningrad, l'avamposto della paura. La guerra è qui

In quel tempo si chiamavano Leningrado, Stalingrado, Gorkij. Poi è arrivata la perestrojka seguita dal collasso dell’impero sovietico e del comunismo. Il triangolo magico dell’occidente – libertà, capitalismo, democrazia – in Russia non s’è affermato. Però i nomi sono cambiati. Leningrado è tornata San Pietroburgo, Stalingrado una banale Volgograd, Gorkij di nuovo Nižnij Novgorod. Kaliningrad invece è rimasta come la volle Stalin. Incuneata tra la Polonia e la Lituania, un tempo parte della Prussia orientale, già fortezza dei Cavalieri teutonici e capitale della dinastia Hohenzollern, quando il 22 aprile 1724 vi nacque Immanuel Kant, era conosciuta come Königsberg; oggi è dedicata a Michail Ivanovicč Kalinin “il prestanome per la firma di tutti i decreti di Stalin”, parola di Nikita Sergeevicč Chrušcëv che lo conosceva bene. Una dimenticanza? Piuttosto un messaggio chiaro e forte, a lungo ignorato per superficialità, per quieto vivere, per colpevole miopia.

