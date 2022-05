Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie

Il ministero della difesa di Kyiv annuncia che i soldati ucraini hanno raggiunto il confine con la Russia nella regione di Kharkiv. Il governatore: "Grazie a chi ha rischiato la vita per liberare l'Ucraina"

Vice premier Ucraina: "Impossibile un cessate il fuoco immediato. Italia sostenga l'adesione all'Ue"



"Non siamo pronti per un cessate il fuoco immediato, perché é impossibile da realizzare. È impossibile garantire che tutte le parti del fronte contemporaneamente e ovunque mettano giù le armi. Finché le armi e i soldati nemici rimangono sul territorio dell'Ucraina il cessate il fuoco non potrà essere realizzato", ha detto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk, intervistata da Sky Tg24. "Non c'è bisogno di parlare di cose irrealistiche. Parliamo invece delle armi, qui e adesso, nelle nostre mani, nelle mani dei nostri soldati, date dalla Nato e da altri Paesi. Questo è realismo. Di questo dobbiamo parlare", ha aggiunto rilanciando la richiesta di sostegno militare all'occidente, perché "adesso non ci sono possibilità di risolvere il conflitto politicamente. Perché Putin non vuole, vuole la distruzione dell'Ucraina",



"Colgo l'occasione - ha detto ancora Vereshchuk - per chiedere al popolo italiano e al governo di dare il loro supporto al Consiglio europeo di giugno, quando si deciderà se nominare l'Ucraina come candidata per l'Unione Europea. A livello simbolico sarà un passo politico importantissimo".

Nato: I soldati baltici si esercitano in Estonia

Al via la più grande operazione militare nei paesi baltici da parte della Nato che vedrà sul terreno del nord Europa un ingente dispiegamento di uomini. E' l'Estonia il paese che ospita i 15.000 soldati dell'alleanza atlantica provenienti da 10 paesi tra cui Regno Unito, Stati Uniti e anche i due stati che ancora negli ultimi giorni hanno formalizzato la richiesta di essere annessi: Finlandia e Svezia. Le esercitazioni sono state organizzate ben prima che Putin attaccasse l'Ucraina il 24 febbraio. Oggi tuttavia assumuno inevitabilmente un significato diverso. Come dichiarato dalla portavoce della Nato Oana Lungescu, “aiutano a rimuovere ogni spazio per errori di calcolo o incomprensioni sulla nostra determinazione a proteggere e difendere ogni centimetro del territorio alleato.” Il focus della missione, chiamata Hedgehog 22, è sulle unità di terra. Continuano inoltre le esercitazioni Defender Europe e Swift Response, che vedono l'impiego di 18.000 soldati sul suolo europeo. In Lituania, un'altra esercitazione dal nome in codice Iron Wolf coinvolge 3.000 truppe alleate e si concluderà il 20 maggio.

(Foto di Ansa)

I soldati ucraini sono arrivati alla frontiera con la Russia nel nord-est del paese

Le forze armate ucraine avrebbero raggiunto il confine con la Russia nell’area di Karkhiv. E' quanto mostra un video pubblicato su Telegram dal ministero della Difesa di Kyiv. Il governatore della regione, Oleh Sinegubov, ha confermato che i soldati ucraini sarebbero arrivati alla frontiera e avrebbero immediatamente cominciato le operazioni per il ripristino della segnaletica stradale. “Ringraziamo tutti quelli che rischiando le loro vite, hanno liberato l’Ucraina dagli invasori russi”, ha scritto Sinegubov sul suo canale telegram.

Ukrainian military unit pushed #Russia back to the border and reinstalled #Ukraine border sign. #Kharkiv region. It's a start. More work to be done on this pic.twitter.com/Br3s3EGwKT — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) May 16, 2022

L’annuncio, per quanto ancora da verificare, è coerente con i report arrivati dal campo nell’ultima settimana. La Russia si starebbe gradualmente ritirando dal nord-est del paese per aumentare gli sforzi nelle regioni meridionali del Donbas, dove si combatte ferocemente. Qui russi e separatisti avrebbero ottenuto modesti guadagni territoriali e starebbero tentando di attraversare il fiume Siverskyi Donets dopo i tentativi infruttuosi degli ultimi giorni.